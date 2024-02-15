حراك سياسي ودبلوماسي وشيك بعدن ..دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية ودولية تتجاوب مع أول طلب للحكومة الجديدة

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر حكومية عن تجاوب العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع طلب الحكومة اليمنية فتح ممثليات دبلوماسية ومكاتب ومقرات رسمية في العاصمة السياسية المؤقتة "عدن" واستئناف ممارسة أنشطتها الرسمية .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ودول عربية واوربية أخرى أبدت استعدادها إعادة فتح ممثليات دبلوماسية ومقرات رسمية لها في " عدن " ومعاودة ممارسة أنشطتها الرسمية انطلاقا من العاصمة السياسية المؤقتة .

وأشارت المصادر الى أن وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي وجهتا خطابات رسمية للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لمعاودة ممارسة أنشطتها في العاصمة " عدن " وفتح مقرات رسمية وحسابات بنكية في البنك المركزي بعدن وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " منوهة الى أن هناك العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية سارعت بالتجاوب وأبدت فعليا اعتزامها فتح مقار تمثيل رسمية لها في العاصمة السياسية المؤقتة " عدن" .