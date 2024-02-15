مارب: اختتام المسابقات العلمية المنهجية والملتقى العلمي لمدارس الثانوية العامة حراك سياسي ودبلوماسي وشيك بعدن ..دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية ودولية تتجاوب مع أول طلب للحكومة الجديدة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يحتضن لقاء سياسيا بعنوان .. تحديات المشهد اليمني وأولويات النخبة السياسية وزارة الأوقاف تكرم المنشآت المتميزة والجهات المساهمة في إنجاح الموسم الماضي مصادر دبلوماسية بواشنطن تبدد ابتهاج الحوثيين أسلحة متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى.. ضبط شحنة سلاح ايرانية كبيرة كانت في طريقها للحوثيين وهذا ما وجد على متن السفينة (صورة) أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم موسكو تبلغ رئيس الحكومة اليمنية موقفها من التصعيد في البحر الأحمر والأخير يتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين قرارات وضوابط هي الأولى من نوعها اتخذها أحمد عوض بن مبارك تخص وزراء حكومته والمسئولين في الدولة ''وثيقة'' قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن
كشفت مصادر حكومية عن تجاوب العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع طلب الحكومة اليمنية فتح ممثليات دبلوماسية ومكاتب ومقرات رسمية في العاصمة السياسية المؤقتة "عدن" واستئناف ممارسة أنشطتها الرسمية .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ودول عربية واوربية أخرى أبدت استعدادها إعادة فتح ممثليات دبلوماسية ومقرات رسمية لها في " عدن " ومعاودة ممارسة أنشطتها الرسمية انطلاقا من العاصمة السياسية المؤقتة .
وأشارت المصادر الى أن وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي وجهتا خطابات رسمية للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لمعاودة ممارسة أنشطتها في العاصمة " عدن " وفتح مقرات رسمية وحسابات بنكية في البنك المركزي بعدن وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " منوهة الى أن هناك العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية سارعت بالتجاوب وأبدت فعليا اعتزامها فتح مقار تمثيل رسمية لها في العاصمة السياسية المؤقتة " عدن" .