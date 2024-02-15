وزارة الأوقاف تكرم المنشآت المتميزة والجهات المساهمة في إنجاح الموسم الماضي

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 195

كرمت وزارة الأوقاف والإرشاد _قطاع الحج والعمرة _ صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، منشآت الحج التي تميزت في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحصلت على درجة الامتياز وفقًا للمعايير ودرجة الجودة التي وضعتها الوزارة، كما كرمت الوزارة أيضًا القطاعات الحكومية والخاصة والطوعية التي ساهمت في إنجاح موسم حج العام الماضي ١٤٤٤هجرية، وشمل التكريم الذي كان

بحضور معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة كلا من

(وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قنصلية بلادنا بجدة، وزارة الصحة العامة والسكان، مصلحة الهجرة والجوازات، الخطوط الجوية اليمنية، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بنك القطيبي الإسلامي).

وفي كلمته ثمَّن وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، جهود جميع القطاعات وفرقها الميدانية، مشيدًا بالعناية والمتابعة المستمرة لمعالي الوزير الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة لمراحل سير عملية الحج خطوة بخطوة.

وأكد وكيل قطاع الحج والعمرة أن حفل تكريم المنشآت المعتمدة التي حصلت على التقييم الأعلى في الأداء جاءت في ضوء عملية التشجيع والتحفيز ومكافأة المحسن ومعاقبة المتساهل في أداء الخدمات التي توافق بشأنها مع الحاج الكريم.

من جهته عبَّر باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني وممثل القطاع الخاص عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من وزارة الأوقاف والإرشاد تجاه المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج والتي قدمت خدمات منافسة في كل مستويات ومراحل الحج، متطلعًا أن يشهد هذا الموسم نجاحًا باهرًا في ضوء التنسيق المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص.