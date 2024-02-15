مصادر دبلوماسية بواشنطن تبدد ابتهاج الحوثيين

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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احتفت جماعة الحوثي بالتداول الإعلامي الواسع لتصريحات منسوبة لمسئول أمريكي رفيع حول تأجيل واشنطن موعد سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية الذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول غدا الجمعة حيث تم اعتباره نصرا للميلشيا وتراجعا مذلا للولايات المتحدة .

وسارعت وسائل اعلام وحسابات تابعة لجماعة الحوثي لإعادة نشر التصريحات المنسوبة لنائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة " روبرت وود" حول الغاء موعد سريان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية قبيل أن يثير تجاهل كبريات وسائل الاعلام الدولية التعاطي مع التصريحات المنسوبة للمسئول الأمريكي شكوكا في مدى دقة ومصداقية ما نسب الى الأخير عززها تجاهل مماثل من قبل وزارة الخارجية الرسمية التي عادة ما تنشر بيانات رسمية في حال ادراج أي كيان مسلح في قائمة الإرهاب الدولية او اسقاطه من القائمة السوداء .

وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن لـ" مارب برس" أن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية سيدخل حيز التنفيذ ويصبح ساريا بدا من يوم غدا الجمعة مشيرة الى أن لاصحة لوجود أي توجهات رسمية لدى إدارة " بايدن" لتأجيل موعد نفاذ القرار أو الغاءه حتي الأن.