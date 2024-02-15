أسلحة متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى.. ضبط شحنة سلاح ايرانية كبيرة كانت في طريقها للحوثيين وهذا ما وجد على متن السفينة (صورة)

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية «سنتكوم»، الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب، صادرت في يناير الماضي «شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن».

ووصفت الشحنة بأنها "أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى"، وتتكون من مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ومتفجرات ومعدات عسكرية أخرى".

وأوضحت «سنتكوم» في بيان نشرته على منصة «إكس»، أنها صادرت «أسلحة تقليدية متطوّرة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب في 28 يناير»، وفق وكالة «فرانس برس»

وجاء في البيان أن سفينة الاستجابة السريعة التابعة لخفر السواحل الأمريكي من فئة Sentinel USCGC Clarence Sutphin Jr، المخصصة للقوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، "حددت موقع السفينة في بحر العرب وأنزلت فيها فريقا".

ووجد على متن السفينة "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات مركبة تحت الماء/السطح بدون طيار (UUV/USV)، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، وقطع لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها إلى أن مثل هذه الشحنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، والذي تم تمديده وتجديده في القرارين 2675 و2707.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا في البيان: “هذا مثال آخر على نشاط إيران الهدام في المنطقة”. وأضاف: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".