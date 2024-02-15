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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس بتاريخ 15/02/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               526

بيع الدولار                  528

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي              140.20

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1620

بيع الدولار                  1630

شراء السعودي            427

بيع السعودي               429

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