وزارة الأوقاف تكرم المنشآت المتميزة والجهات المساهمة في إنجاح الموسم الماضي مصادر دبلوماسية بواشنطن تبدد ابتهاج الحوثيين أسلحة متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى.. ضبط شحنة سلاح ايرانية كبيرة كانت في طريقها للحوثيين وهذا ما وجد على متن السفينة (صورة) أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم موسكو تبلغ رئيس الحكومة اليمنية موقفها من التصعيد في البحر الأحمر والأخير يتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين قرارات وضوابط هي الأولى من نوعها اتخذها أحمد عوض بن مبارك تخص وزراء حكومته والمسئولين في الدولة ''وثيقة'' قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن واشنطن تكشف عن الأهداف التي قصفتها امس بـ 4 غارات في محافظة الحديدة ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين رويترز تؤكد ما نشره ''مأرب برس'' بشأن دخول قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ابتدءا من الغد دون تأجيل
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس بتاريخ 15/02/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 526
بيع الدولار 528
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140.20
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1620
بيع الدولار 1630
شراء السعودي 427
بيع السعودي 429