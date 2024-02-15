موسكو تبلغ رئيس الحكومة اليمنية موقفها من التصعيد في البحر الأحمر والأخير يتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ابلغت روسيا ،رئيس الحكومة اليمنية، احمد عوض بن مبارك، موقفها من التصعيد في البحر الأحمر.

حيث أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية،رفض روسيا لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.(في. اشارة لهجمات الحوثيين على السفن) وحرص بلاده على تعزيز العلاقات مع اليمن في مختلف المجالات وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتطورات.

وفي التفاصيل استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد وزارة الخارجية الروسية برئاسة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السفير الكسندر كينشاك، الذي قدم له تهاني القيادة الروسية بالثقة التي نالها لقيادة الحكومة والتمنيات له بالنجاح وللعلاقات المشتركة المزيد من التطور.

جرى خلال اللقاء، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ومواقف الجانبين حولها، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، إضافة الى تأثير الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الإقليمية.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، رفض استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية القضية الفلسطينية، للهروب من عملية السلام، وان ما يحدث من هجمات إرهابية حوثية في البحر الأحمر كانت سابقة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.. مؤكدا الموقف اليمني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني، وتقديره للموقف الروسي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الامن 2216.

وأشاد الدكتور احمد عوض بن مبارك، بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.. معربا عن تطلعه ان تشهد العلاقات المشتركة مزيد من التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.