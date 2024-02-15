قرارات وضوابط هي الأولى من نوعها اتخذها أحمد عوض بن مبارك تخص وزراء حكومته والمسئولين في الدولة ''وثيقة''

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تعميم وجهه رئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك لوزراء حكومته اتخذ بن مبارك قرارات وضوابط من شأنها ترشيد الانفاق العام على المشاركات الخارجية للمسئولين والبعثات الدبلوماسية.

وفي القرار الأول -وفق التعميم الذي اطلع عليه محرر مأرب برس- كلف بن مبارك ،البعثات الدبلوماسية بتمثيل اليمن في الفعاليات الخارجية على ان يتم الموافاة للجهات المعنية بنتائج المشاركات، واقتصار مشاركة الوزارء في اجتماعات المجالس الوزارية العربية وما من مستواها بعد الحصول على الموافقة المسبقة.

اما القرار الثاني نص على ان لا تتجاوز الفترة المستحقة لبدل السفر خمسة ايام كحد اقصى، ولا يزيد عدد المشاركين عن شخصين.

وفي القرار الثالث لابن مبارك، تحدد تذاكر السفر على مقاعد الدرجة السياحية لكافة المستويات الوظيفية للدولة.

وجاء ايضا في مذكرة التعميم:'' وفي الحالات التي تفرض الضرورة للمشاركة المباشرة للمعنيين في الفعاليات الخارجية من مستوى مدير عام وما فوق، يتوجب اخذ الموافقة المسبقة من رئيس الحكومة، وتنطبق عليهم نفس الضوابط السابقة''.

وكان الرئيس العليمي شدد في اول اجتماع للحكومة في عدن قبل ايام على عدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة الا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.