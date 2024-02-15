قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن واشنطن تكشف عن الأهداف التي قصفتها امس بـ 4 غارات في محافظة الحديدة ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين رويترز تؤكد ما نشره ''مأرب برس'' بشأن دخول قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ابتدءا من الغد دون تأجيل أضرار كثيرة وخطيرة وقد تكون قاتلة .. نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورا قطرة لعاب كافية .. إنجاز طبي جديد يكشف عن سرطان الثدي الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب صحيفة مشهورة تكشف عن خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار العودة للتاريخ قليلا في أكبر المعارك وأشرسها … حينما سقط مليون قتيل في بغداد
أقر مجلس القضاء الاعلى نقل عدد من القضاة واستمع لتقرير مجلس المحاسبة، في اجتماع عقد اليوم الخميس بالعاصمة عدن.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن بن طالب، نقل القاضي عواطف سعيد المعلّم للعمل عضواً في نيابة النقض، والقاضي حمود عبدالله الصوفي" عضواً في نيابة استئناف محافظة تعز، والقاضي نظمي سهيم سعيد" للعمل في محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج،
كما أقر المجلس نقل القاضي محمد عبدالخالق الحريف للعمل عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة شبوة، والقاضي سليمان عبدالله غالب للعمل عضواً في نيابة شرق تعز الابتدائية.
وأقر المجلس إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من رئيس مجلس المحاسبة القاضي حيدان جمعان عن أداء مجلس المحاسبة للعام المنصرم 2023م، وفق وكالة سبأ.