قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر مجلس القضاء الاعلى نقل عدد من القضاة واستمع لتقرير مجلس المحاسبة، في اجتماع عقد اليوم الخميس بالعاصمة عدن.

وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن بن طالب، نقل القاضي عواطف سعيد المعلّم للعمل عضواً في نيابة النقض، والقاضي حمود عبدالله الصوفي" عضواً في نيابة استئناف محافظة تعز، والقاضي نظمي سهيم سعيد" للعمل في محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج،

كما أقر المجلس نقل القاضي محمد عبدالخالق الحريف للعمل عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة شبوة، والقاضي سليمان عبدالله غالب للعمل عضواً في نيابة شرق تعز الابتدائية.

وأقر المجلس إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.

واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من رئيس مجلس المحاسبة القاضي حيدان جمعان عن أداء مجلس المحاسبة للعام المنصرم 2023م، وفق وكالة سبأ.