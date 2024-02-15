واشنطن تكشف عن الأهداف التي قصفتها امس بـ 4 غارات في محافظة الحديدة

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن الأهداف التي استدفتها خلال الساعات الماضي في اليمن.

واعلنت تنفيذ قواتها أربع ضربات ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، و3 طائرات مسيرة، ومتفجر واحد.

وأكدت القيادة الأمريكية، في بيان لها، أن هذه العمليات تمت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم إعدادها للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية، والسفن التجارية في المنطقة.

وجددت التأكيد على أن هذه الإجراءات من شأنها حماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية، وللسفن التجارية.

وكان اعلام الحوثيون تحدث امس عن غارتين للطيران الأمريكي البريطاني على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، واشار الى معاودة الطيران شن غارتين على منطقتي الجبانة بالمدينة ورأس عيسى بمديرية الصليف، وفق ما رصده مأرب برس.