قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن واشنطن تكشف عن الأهداف التي قصفتها امس بـ 4 غارات في محافظة الحديدة ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين رويترز تؤكد ما نشره ''مأرب برس'' بشأن دخول قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ابتدءا من الغد دون تأجيل أضرار كثيرة وخطيرة وقد تكون قاتلة .. نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورا قطرة لعاب كافية .. إنجاز طبي جديد يكشف عن سرطان الثدي الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب صحيفة مشهورة تكشف عن خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار العودة للتاريخ قليلا في أكبر المعارك وأشرسها … حينما سقط مليون قتيل في بغداد
كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن الأهداف التي استدفتها خلال الساعات الماضي في اليمن.
واعلنت تنفيذ قواتها أربع ضربات ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، و3 طائرات مسيرة، ومتفجر واحد.
وأكدت القيادة الأمريكية، في بيان لها، أن هذه العمليات تمت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتم إعدادها للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية، والسفن التجارية في المنطقة.
وجددت التأكيد على أن هذه الإجراءات من شأنها حماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية، وللسفن التجارية.
وكان اعلام الحوثيون تحدث امس عن غارتين للطيران الأمريكي البريطاني على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، واشار الى معاودة الطيران شن غارتين على منطقتي الجبانة بالمدينة ورأس عيسى بمديرية الصليف، وفق ما رصده مأرب برس.