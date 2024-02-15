رويترز تؤكد ما نشره ''مأرب برس'' بشأن دخول قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ابتدءا من الغد دون تأجيل

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 644

أكدت وكالة رويترز للأنباء أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإعادة إدراج جماعة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية يدخل حيز التنفيذ غداً الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وهو ما نشره موقع مأرب برس مساء امس الاربعاء.

حيث نقل مأرب برس عن مصادر حكومية مطلعة قولها ان بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بحلول غدا الجمعة سيفرض بالضرورة متغيرات في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع جماعة الحوثي.

وأكدت المصادر ان بدء سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية يتيح للحكومة الشرعية خيار الانسحاب من اي اتفاقيات مع جماعة الحوثي ومن ضمنها اتفاق ستوكهولم لانه لا يمكن لها مواصلة تقبل التعامل مع حركة تمرد مدرجة في قائمة الإرهاب الدولية باعتبارها أحد المكونات اليمنية او طرفا في أزمة سياسية.

ولفتت الى انه وابتداء من يوم الجمعة (غدا) فان جماعة الحوثي لم تعد جزء من المعادلة السياسية في اليمن كونها تحولت الى كيان إرهابي مسلح ومدرج على قائمة الارهاب الدولية.

وكانت وسائل الإعلام نقلت عن نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "روبرت وود"، أن قرار التصنيف تم تأجيله لمدة شهر إضافي لدواعي إنسانية، بينما كان يتحدث عن تأجيل بدء سريان القرار عن تاريخ صدوره الشهر الماضي.

وفي خبر اخر ،نشر مأرب برس تصريحات نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة " روبرت وود" التي اكد فيها أن "الولايات المتحدة تسعي إلى استهداف أنشطة الحوثيين الإرهابية بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني، الذي يستحق الفرصة لمستقبل أفضل."

ولم يتطرق المسئول الأمريكي البارز لأي توجهات أمريكية محتملة بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية كما تداولت بعض وسائل الإعلام حيث أشار فقط الى حرص واشنطن على استهداف أنشطة ميلشيا الحوثي الإرهابية بشكل ضيق لتجنب التسبب باي ضرر إنساني على الشعب اليمني .

ومن المقرر ان يبدا سريان قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية غدا الجمعة الموافق 16 فبراير 2024م.