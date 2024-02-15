قرارات لمجلس القضاء الأعلى في عدن واشنطن تكشف عن الأهداف التي قصفتها امس بـ 4 غارات في محافظة الحديدة ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين رويترز تؤكد ما نشره ''مأرب برس'' بشأن دخول قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ابتدءا من الغد دون تأجيل أضرار كثيرة وخطيرة وقد تكون قاتلة .. نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورا قطرة لعاب كافية .. إنجاز طبي جديد يكشف عن سرطان الثدي الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب صحيفة مشهورة تكشف عن خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار العودة للتاريخ قليلا في أكبر المعارك وأشرسها … حينما سقط مليون قتيل في بغداد
أكدت وكالة رويترز للأنباء أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإعادة إدراج جماعة الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية يدخل حيز التنفيذ غداً الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وهو ما نشره موقع مأرب برس مساء امس الاربعاء.
حيث نقل مأرب برس عن مصادر حكومية مطلعة قولها ان بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بحلول غدا الجمعة سيفرض بالضرورة متغيرات في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع جماعة الحوثي.
وأكدت المصادر ان بدء سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية يتيح للحكومة الشرعية خيار الانسحاب من اي اتفاقيات مع جماعة الحوثي ومن ضمنها اتفاق ستوكهولم لانه لا يمكن لها مواصلة تقبل التعامل مع حركة تمرد مدرجة في قائمة الإرهاب الدولية باعتبارها أحد المكونات اليمنية او طرفا في أزمة سياسية.
ولفتت الى انه وابتداء من يوم الجمعة (غدا) فان جماعة الحوثي لم تعد جزء من المعادلة السياسية في اليمن كونها تحولت الى كيان إرهابي مسلح ومدرج على قائمة الارهاب الدولية.
وكانت وسائل الإعلام نقلت عن نائب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "روبرت وود"، أن قرار التصنيف تم تأجيله لمدة شهر إضافي لدواعي إنسانية، بينما كان يتحدث عن تأجيل بدء سريان القرار عن تاريخ صدوره الشهر الماضي.
وفي خبر اخر ،نشر مأرب برس تصريحات نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة " روبرت وود" التي اكد فيها أن "الولايات المتحدة تسعي إلى استهداف أنشطة الحوثيين الإرهابية بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني، الذي يستحق الفرصة لمستقبل أفضل."
ولم يتطرق المسئول الأمريكي البارز لأي توجهات أمريكية محتملة بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية كما تداولت بعض وسائل الإعلام حيث أشار فقط الى حرص واشنطن على استهداف أنشطة ميلشيا الحوثي الإرهابية بشكل ضيق لتجنب التسبب باي ضرر إنساني على الشعب اليمني .
ومن المقرر ان يبدا سريان قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية غدا الجمعة الموافق 16 فبراير 2024م.