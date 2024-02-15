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الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن "التشكيلة المثالية" لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي اختتمت مساء الأحد بفوز صاحب الأرض كوت ديفوار.

وجاءت التشكيلة المثالية، خالية من أي لاعب عربي، وذلك نتيجة الإخفاق الكبير للمنتخبات العربية، التي لم تستطع تجاوز دور الـ16 في البطولة.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من 5 منتخبات، وهي كوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية.

التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا 2023 حراسة المرمى: رونوين وليامز (جنوب إفريقيا).

الدفاع: غيسلاين كونان (كوت ديفوار)، وليام تروست إيكونغ (نيجيريا)، شانسيل إمبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، أولا آينا (نيجيريا).

الوسط: تيبوهو موكوينا (جنوب إفريقيا)، جان ميشيل سيري (كوت ديفوار)، فرانك كيسيه (كوت ديفوار).

الهجوم: يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)، أديمولا لقمان (نيجريا)، إميليو إنسوي (غينيا الاستوائية).

غياب النجوم العرب وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا تضم التشكيلة المثالية أي لاعب عربي، منذ نسخة 2015، والتي حققت لقبها كوت ديفوار أيضا.

وفي آخر 3 نسخ للبطولة، ضمت التشكيلة المثالية هؤلاء اللاعبين من المنتخبات العربية: المصريون أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد عبد المنعم ومحمد النني. الجزائريون ريس مبولحي وعدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر ورياض محرز. المغربي أشرف حكيمي. التونسي ياسين مرياح

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