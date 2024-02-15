آخر الاخبار

أضرار كثيرة وخطيرة وقد تكون قاتلة .. نوعان من زيوت الطبخ يجب تجنبهما فورا قطرة لعاب كافية .. إنجاز طبي جديد يكشف عن سرطان الثدي الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب صحيفة مشهورة تكشف عن خطة أميركية عربية لإقامة دولة فلسطين.. هذا موعد الإعلان عنها مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار العودة للتاريخ قليلا في أكبر المعارك وأشرسها … حينما سقط مليون قتيل في بغداد الكشف عن أوسع هجوم إسرائيلي يشمل محافظتين... ورسائل جوية فوق بيروت ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم لأول مرة زوجة البغدادي تكشف و تفضح أسرار حياة الرجل الأخطر في العالم حزب عمران خان يعلن الفوز الساحق على خصومة ولا يستطيع تشكيل حكومة في باكستان.. ومصادر تكشف التفاصيل

مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 180

 

 عادل الهداف الفرنسي كيليان مبابي، رقم النجم المصري محمد صلاح، والمهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا في دوري أبطال أوروبا.

وقاد مبابي فريقه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين على ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بتسجيله هدف فريقه الأول.

ووصل مبابي إلى الهدف 44 في دوري أبطال أوروبا، معادلا صلاح ودروغبا، ومتخطيا النجم البرازيلي نيمار (43 هدفا).

واحتاج مبابي إلى 68 مباراة فقط للوصول إلى الهدف رقم 44، فيما احتاج صلاح إلى 78 مباراة لتسجيل ذات الرقم، واحتاج دروغبا إلى 91 مباراة.

وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا وهو في سن أقل من 25 عاما، بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي سجل بهذا السن 59 هدفا، وذلك بعدما تخطى الإسباني راؤول غونزاليس

إقراء أيضاً
الكشف عن التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا.. صدمة قوية لمنتخبات العرب
رونالدو: النصر سيحقق أهدافه في نهاية الموسم
أسماء 30 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المتتخب اليمني الأول قبل مواجهة الإمارات
انفعاله كلفه 10 آلاف يورو… رابطة الدوري الإيطالي تعاقب المدرب أليغري
من العيار الثقيل… مفاجآت قانونية جديدة في أزمة المتمردين على المنتخب السعودي
النجم فيني.. يحقق رقما مميزا ويضيف اسمه لقائمة مبابي وميسي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول