مبابي يعادل صلاح ودروغبا في دوري الأبطال.. يحطم رقم نيمار

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عادل الهداف الفرنسي كيليان مبابي، رقم النجم المصري محمد صلاح، والمهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا في دوري أبطال أوروبا.
وقاد مبابي فريقه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين على ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بتسجيله هدف فريقه الأول.
ووصل مبابي إلى الهدف 44 في دوري أبطال أوروبا، معادلا صلاح ودروغبا، ومتخطيا النجم البرازيلي نيمار (43 هدفا).
واحتاج مبابي إلى 68 مباراة فقط للوصول إلى الهدف رقم 44، فيما احتاج صلاح إلى 78 مباراة لتسجيل ذات الرقم، واحتاج دروغبا إلى 91 مباراة.
وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا وهو في سن أقل من 25 عاما، بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي سجل بهذا السن 59 هدفا، وذلك بعدما تخطى الإسباني راؤول غونزاليس