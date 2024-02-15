لأول مرة زوجة البغدادي تكشف و تفضح أسرار حياة الرجل الأخطر في العالم

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لأول مرة، منذ مقتله قبل 5 سنوات تقريباً، تطل زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، المدعوة "أسماء محمد" عبر شاشة "العربية/الحدث"، لتروي أسراراً لم تكشف قبل.

كشف تفاصيل معاملة البغدادي لرهينة أميركية لأول مرة فقد انفردت قناة "العربية/الحدث"، بإجراء مقابلة حصرية، مع زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروّعه سنوات طويلة، وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية. كما من المقرر أن تروي زوجة البغدادي أسراراً شخصية عنه تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

وفي مقتطفات من حديثها، ستكشف زوجة البغدادي كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما ستتحدث عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.

كذلك ستروي الزوجة تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا.

وستبث الحلقة مساء اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على شاشتي "العربية والحدث".

أما البغدادي، فهو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار. من هو البغدادي؟

إلى أن أعلن التنظيم الإرهابي في 29 يونيو 2014، قيام ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، وتم تنصيب أبي بكر البغدادي خليفة، وسيطر على مدن كثيرة في العراق وسوريا وهي الموصل والرقة وتكريت ونينوى والرمادي وكوباني ودير الزور ومناطق من ريف حمص وحماة والحسكة وتل أبيض.

وبعدها قامت جماعات إرهابية أخرى في بلدان أخرى بالانضمام لداعش، إلى أن تم في سبتمبر 2014، تشكيل تحالف عسكري دولي يضم 85 دولة ومنظمة بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.

إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في 26 أكتوبر 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا