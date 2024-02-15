الاحتلال يغتال محللا سياسيا في غزة بعد ساعات من مقابلة تلفزيونية

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اللقاء الأخير للمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرفاتي، على قناة الجزيرة، قبل ساعات على استشهاده.

وأقدم الاحتلال على اغتيال الرفاتي مع عائلته، بعد قصف منزله في منطقة الجلاء بمدينة غزة بصواريخ من الطائرات الحربية.

واستشهد الرفاتي مع 5 من أفراد عائلته، بينهم زوجته وشقيقه وزوجة أحد أشقائه وأبناؤهم، وعثر على جثامين الشهداء تحت الأنقاض، نتيجة القصف العنيف للمكان