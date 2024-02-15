رونالدو: النصر سيحقق أهدافه في نهاية الموسم

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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق أهدافه هذا الموسم.
وقاد رونالدو النصر للفوز على مضيفه الفيحاء بهدف نظيف في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ووضع النصر بهذا الفوز قدما في ربع النهائي قبل مباراة الإياب المقررة بين الفريقين على ملعب الأول بارك يوم الأربعاء المقبل.
وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الانتصارات تعيد للفريق بريقه، وأسعى لمواصلة الأداء بقوة وسنصل لهدفنا الذي نريده".
وأضاف "العمل الجماعي هو سر نجاح أي فريق".
وأتم رونالدو تصريحاته "النصر يسير في الطريق الذي يرسمه المدرب، وهو ما سيساهم في استعادة الفريق لمستواه الذي كان عليه قبل فترة روزنامة المباريات الدولية ".