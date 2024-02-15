من مصر.. أردوغان يوجّه رسالة ويكشف ما ناقشه مع السيسي

الخميس 15 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: “لا يمكن القبول بتطهير قطاع غزة من سكانه ونقدر موقف مصر حول هذا الأمر”.

أردوغان يوجّه رسالة

وأضاف: “مبادرات تهجير سكان غزة في حكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن تطهير غزة من السكان كلياً، حيث تستمر إدارة نتنياهو في مجازرها وعليها أن تكف عن نقل مجازرها إلى رفح، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني”.

وتابع: “من أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر، وعلى المدى المتوسط إعادة إعمار غزة يتطلب العمل المشترك مع مصر”.

وأردف: “تطرقت مع الرئيس المصري إلى مواضيع تخص ليبيا والسودان والصومال”، مؤكداً على “وحدة أراضي هذه الدول واستقرارها”.

كما مضى في القول: “في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أي مناطق تربطنا بها علاقات تاريخية لا نريد أن تحدث فيها حرب أو حالة عدم استقرار”.

وزاد: “نحن على تعاون مع مصر لبحث هذه الأمور، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا وشعبنا والعالم كله”.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس المصري من المقرر أن يعقد مباحثات موسعة مع نظيره التركي لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة.