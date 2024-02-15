القسام تنشر مشاهد جديدة لاشتباكات من “نقطة صفر” بخانيونس

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بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتُظهر المشاهد لحظات الالتحام من مسافة الصفر، وإعداد العبوات الناسفة وتفجيرها، كما الخروج من فتحات الأنفاق والاشتباك مع القوات الإسرائيلية والعودة بسلام.
ويظهر في بداية الفيديو أحد المقاتلين وهو يقول، “ما يسعى له الاحتلال وهم وسراب وإن شاء الله سينهزم جيشهم”.
كما أضاف أن المقاتلين الآن في “المناطق التي طالبت إسرائيل أن تكون خالية من المدنيين، فليأتوا إلينا ويقاتلونا”.