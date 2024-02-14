عاجل ..مسئول أمريكي بارز يؤكد ادراج واشنطن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية الجمعة القادمة دون اي تأخير

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكد نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة " روبرت وود" أن "الولايات المتحدة تسعي إلى استهداف أنشطة الحوثيين الإرهابية بشكل ضيق، مع تخفيف أي ضرر إنساني على الشعب اليمني، الذي يستحق الفرصة لمستقبل أفضل."

ولم يتطرق المسئول الأمريكي البارز لأي توجهات أمريكية محتملة بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية كما تداولت بعض وسائل الإعلام حيث أشار فقط الى حرص واشنطن على استهداف أنشطة ميلشيا الحوثي الإرهابية بشكل ضيق لتجنب التسبب باي ضرر إنساني على الشعب اليمني .

ومن المقرر ان يبدا سريان قرار الخارجية الأمريكية بإدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب الدولية يوم الجمعة القادمة الموافق 16 فبراير 2024م.