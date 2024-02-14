الرئيس الأسبق «علي ناصر محمد» يلتقي عدد من قيادات «مؤتمر مأرب»

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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استقبل الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهره، وفدا من حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، برئاسة نائب رئيس الفرع سعود اليوسفي.

وقالت مصادر حضرت اللقاء لـ«مأرب برس»، إنه تم مناقشة عددا من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية السياسية والانسانية والاقتصادية».

وقدم الوفد شرحا عن الاوضاع الانسانية في المحافظة التي استقبلت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وجهود السلطة المحلية للاستجابة للاحتياجات الكبيرة للنازحين والتخفيف من الازمة الانسانية السيئة الي جانب الجهود التنموية.

وقدم الوفد شرحا عن مجمل الاوضاع العسكرية والامنية في المحافظة في ظل استمرار مليشيا الحوثي تصعيدها ورفضها الاستجابة الحقيقية لكافة جهود ودعوات إحلال السلام واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وناقش اللقاء، معاناة المواطنين في التنقلات بسبب استمرار مليشيا الحوثي في اغلاق الطرقات وحصار المدن، في حين أشار الوفد المؤتمري الى المبادرات العديدة التي تقدم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة منذ 2017م لفتح الطرقات بين محافظة مأرب وصنعاء، والتي تقابل برفض وتعنت مليشيا الحوثي ومراوغتها.