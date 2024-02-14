مصادر حكومية لمارب برس.. ابتداء من الجمعة القادمة جماعة الحوثي لم تعد طرفا في المعادلة السياسية اليمنية خليل الحية .. مهندس وخبير المفاوضات في حركة حماس.. من هو ؟ اليمن : نازحو أكبر مخيم في الشرق الأوسط يوجهون دعوة لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل بخصوص غزة .. شاهد الرئيس يغادر عدن في مهمة خارجية توجيهات لقادة الوحدات المكلفة بتأمين الخط الدولي (مأرب-العبر- الوديعة) برفع الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي تهديدات محتملة بعد رفع الحصانة القضائية عنه وتجاهل مناشدة اسرته .. تحذيرات من نوايا حوثية مبيته للتنكيل بالقاضي قطران واخضاعه لعقوبة قسرية إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين الأستخدام الأسوأ للذكاء الإصطناعي.. تعذية العنصرية وفي حرب إسرائيل على غزة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يتوعد مصر : سنغزو رفح رغم غضبكم وقطر ومصر ليسا الحل بل هما جزء من المشكلة الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين
اعتبرت مصادر حكومية مطلعة ان بدء سريان القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية بحلول يوم الجمعة القادم سيفرض بالضرورة متغيرات في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع جماعة الحوثي .
واشارت المصادر في تصريحات ل "مارب برس " إلى ان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا متمسكة بحقها السيادي في إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وأوضحت هذا الموقف لكافة الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة في مشهد الأزمة اليمنية وبخاصة ان كافة التنازلات التي قدمتها انطلاقا من حرصها على دفع مسار السلام في اليمن قوبلت بالمزيد من التعنت والإصرار على التصعيد العسكري من قبل ميلشيا الحوثي.
وأكدت المصادر ان بدء سريان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية يتيح للحكومة الشرعية خيار الانسحاب من اي اتفاقيات مع جماعة الحوثي ومن ضمنها اتفاق ستوكهولم لانه لا يمكن لها مواصلة تقبل التعامل مع حركة تمرد مدرجة في قائمة الإرهاب الدولية باعتبارها أحد المكونات اليمنية او طرفا في أزمة سياسية.
ولفتت المصادر الى انه وابتداء من يوم الجمعة القادم جماعة الحوثي لم تعد جزء من المعادلة السياسية في اليمن كونها تحولت الى كيان إرهابي مسلح ومدرج على قائمة الارهاب الدولية.