اليمن : نازحو أكبر مخيم في الشرق الأوسط يوجهون دعوة لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل بخصوص غزة .. شاهد

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقام نازحو مخيم الجفينة "يعد اكبر مخيم للنازحين في الشرق الأوسط" الواقع جنوب مدينة مأرب وقفة احتجاجية دعما لأهالي غزة وتضامنا مع أهلها.

حيث عبر الآلاف من نازحي مخيم الجفينة في وقفتهم عن استنكارهم الشديد للهجوم الإسرائيلي الهستيري على مدينة رفح المكتظة بمئات الآلاف من المدنيين النازحين من كل مناطق قطاع غزة.

وتنديدا بالغارات الجوية والأحزمة النارية المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال على كافة مناطق مدينة رفح منذ مساء الأحد الماضي.

ويعد نازحو الجفينة من المواطنين اليمنيين الذين هجرهتم المليشيات الحوثية من مناطقهم ومارست بحقهم البطش والتعذيب ونهب أموالهم او مصادرتها.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات عبرت عن إدانتهم الشديدة للموقف الدولي المتخاذل إزاء الهجوم الإسرائيلي الجوي على مدينة رفح وإصرار الكيان الصهيوني على شن عملية عسكرية برية على المدينة الصغيرة التي تأوي أكثر من مليون وأربعمائة ألف مدني نازح في قطاع غزة.

وحذرت الوقفة في بيان صحفي، من التداعيات الإنسانية الخطيرة والآثار الكارثية لهذا الهجوم الوحشي على حياة مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على كافة مناطق قطاع غزة منذ نحو 130 يوما.

وطالب البيان، مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وكافة القوى العالمية الفاعلة والمؤثرة في المشهد الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية وسرعة التدخل للضغط على إسرائيل لوقف أكبر مذبحة في التاريخ الحديث تنوي ارتكابها في مدينة رفح بإصرارها على المضي قدما في هجومها البري الواسع على المدينة التي باتت هي الملاذ الأخير لملايين النازحين في قطاع غزة.