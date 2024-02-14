الرئيس يغادر عدن في مهمة خارجية

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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غادر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي اليوم الاربعاء العاصمة عدن بعد خمسة أيام من وصوله، وخلالها ادى رئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك امام العليمي اليمين الدستورية.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، غادر اليوم، العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للامن الدولي الذي ينظر هذا العام من بين قضايا متعددة في التطورات المرتبطة بهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على الشحن البحري وتداعياتها على السلم والامن الدوليين.

ومن المقرر ان يكون الرئيس متحدثا رئيسيا الى المؤتمر العالمي في فعالية نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الاحمر، وخليج عدن، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية، وتعزيز سيادتها على سواحلها ومياهها الاقليمية.

كما يستعرض الرئيس مستجدات الاوضاع اليمنية، بما في ذلك المساعي الاممية لاحياء مسار السلام، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بناء على الجهود الحميدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتشارك وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات.