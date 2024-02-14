خليل الحية .. مهندس وخبير المفاوضات في حركة حماس.. من هو ؟ اليمن : نازحو أكبر مخيم في الشرق الأوسط يوجهون دعوة لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل بخصوص غزة .. شاهد الرئيس يغادر عدن في مهمة خارجية توجيهات لقادة الوحدات المكلفة بتأمين الخط الدولي (مأرب-العبر- الوديعة) برفع الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي تهديدات محتملة بعد رفع الحصانة القضائية عنه وتجاهل مناشدة اسرته .. تحذيرات من نوايا حوثية مبيته للتنكيل بالقاضي قطران واخضاعه لعقوبة قسرية إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين الأستخدام الأسوأ للذكاء الإصطناعي.. تعذية العنصرية وفي حرب إسرائيل على غزة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يتوعد مصر : سنغزو رفح رغم غضبكم وقطر ومصر ليسا الحل بل هما جزء من المشكلة الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين عدن.. توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاصيل لقائه اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والقطاع الخاص
غادر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي اليوم الاربعاء العاصمة عدن بعد خمسة أيام من وصوله، وخلالها ادى رئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك امام العليمي اليمين الدستورية.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، غادر اليوم، العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للامن الدولي الذي ينظر هذا العام من بين قضايا متعددة في التطورات المرتبطة بهجمات المليشيات الحوثية الارهابية على الشحن البحري وتداعياتها على السلم والامن الدوليين.
ومن المقرر ان يكون الرئيس متحدثا رئيسيا الى المؤتمر العالمي في فعالية نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الاحمر، وخليج عدن، والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية، وتعزيز سيادتها على سواحلها ومياهها الاقليمية.
كما يستعرض الرئيس مستجدات الاوضاع اليمنية، بما في ذلك المساعي الاممية لاحياء مسار السلام، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، بناء على الجهود الحميدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتشارك وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات.