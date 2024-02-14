توجيهات لقادة الوحدات المكلفة بتأمين الخط الدولي (مأرب-العبر- الوديعة) برفع الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي تهديدات محتملة

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس هيئة العمليات ،قادة الوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية المكلفة بتأمين الطريق الدولي بمأرب برفع مستوى اليقظة ومضاعفة الجهود للتعامل مع التهديدات المحتملة بقوّة وحسم وكفاءة واقتدار.

وعقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، اجتماعاً بقادة الألوية والوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية المكلفة بحماية المنشئات الحيوية بالمحافظة، وتأمين الطريق الدولي (مأرب- العبر- الوديعة).

واشاد الاشول بجاهزية القوات العالية وجهودها الكبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المصالح الحيوية بالمحافظة.

ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع العملياتية والأمنية ومستوى جاهزية القوات لأداء مهامها الوطنية،

كما أشاد بجهود قيادة الألوية والمقاومة الشعبية في جوانب إعداد الخطط العملياتية ومستوى التدريب والتأهيل والكفاءة القتالية.

واستمع اللواء الأشول، من قادة الوحدات إلى تقرير عن سير تنفيذ المهام، ومستوى التنسيق والتعاون بين جميع الوحدات.

وكان رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، تفقد قبل يومين، اللواء الأول احتياط المرابطين في حماية المنشآت النفطية والحيوية بمحافظة مأرب.

وشدد رئيس هيئة العمليات بمحافظة مأرب على ضرورة الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي واليقظة الأمنية الدائمة لتأمين وحماية المصالح الحيوية والمنجزات الاستراتيجية.

واطلع اللواء الأشول، على مستوى الجاهزية الفنية والقتالية للوحدات الفرعية للواء المكلفين بحماية المنشآت الحيوية.. مشيداً بما يحققه أبطال القوات المسلحة من نجاحات في ردع مليشيات الحوثي الارهابية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتهديد مصالح الشعب الحيوية عبر الأعمال التخريبية.

وأشاد رئيس هيئة العمليات، بمستوى الجاهزية القتالية وبالروح المعنوية العالية والخبرة القتالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في النقاط الأمنية والمواقع العسكرية.