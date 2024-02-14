بعد رفع الحصانة القضائية عنه وتجاهل مناشدة اسرته .. تحذيرات من نوايا حوثية مبيته للتنكيل بالقاضي قطران واخضاعه لعقوبة قسرية إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين الأستخدام الأسوأ للذكاء الإصطناعي.. تعذية العنصرية وفي حرب إسرائيل على غزة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يتوعد مصر : سنغزو رفح رغم غضبكم وقطر ومصر ليسا الحل بل هما جزء من المشكلة الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين عدن.. توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاصيل لقائه اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والقطاع الخاص إعلان لمكتب المبعوث الأممي قبيل جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن اليمن ما هو ''هرمون الحب''؟ وهل ينقذ الدماغ من ''الزهايمر''؟ صنعاء تعلن إجمالي الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين حتى اليوم وعدد السفن التي تم استهدافها عدن.. مزاد بـ 60 مليون دولار في محاولة لوقف انهيار العملة ''أسعار الصرف الآن''
حذرت مصادر حقوقية بصنعاء من اعتزام جماعة الحوثي التنكيل بالقاضي " عبد الوهاب قطران " واستغلال سيطرتها على الأجهزة القضائية لتقنين اخضاعه لعقوبة قسرية قد تصل الى الإعدام بتلفيق تهمة التعاون مع ما تصفه الميلشيا بـ"العدوان" .
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ:"مأرب برس" أن رفع ما يسمى مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الحصانة التي يتمتع بها القاضي "عبد الوهاب قطران" بعد نحو أربعين يوما على اختطافه من منزله، واخفائه في احد السجون السرية يكشف عن نوايا مبيته للأضرار به واخضاعه لعقوبة قسرية وغير قانونية قد تصل الى الإعدام وهو احتمال وارد وغير مستبعد وسبق لجماعة الحوثي اللجوء اليه للنيل من المنتقدين والمناهضين لفسادها وسوء ادارتها كسلطة أمر واقع.
وأكدت المصادر أن أسرة القاضي " قطران " وجهت رسالة مناشدة لزعيم جماعة الحوثي لإنهاء معاناته والتوجيه بإطلاق سراحه لكن الأخير تجاهل هذه المناشدة قبيل أن يبادر مجلس القضاء الأعلى الخاضع للميلشيا برفع الحصانة القضائية عنه تمهيدا لفرض عقوبة قسرية عليه بدوافع سياسية .