إجراءات وشيكة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقليص موظفي السفارات واعادة تقييم لقرارات تعيبن لأقارب مسئولين

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن توجهات وشيكة لتنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي للجمهورية اليمنية في الخارج .

وأكدت المصادر ل"مارب برس " انه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ حزمة إجراءات غير مسبوقة تستهدف معالجة العديد من الاختلالات وتقليص النفقات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي لليمن في الخارج مشيرة إلى من ضمن الإجراءات تم إقرار تنفيذها تخفيض مستوحى التمثيل الدبلوماسي لليمن في الدول التي لا توجد فيها جاليات يمنية كبيرة ولا ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة باليمن والاكتفاء بمستوى اقل من التمثيل الدبلوماسي إلى جانب تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في عدد من السفارات واستدعاء من استكمل فترة الأربع سنوات من العمل في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج إلى جانب إعادة ومراجعة قرارات التعيين التي أثير حولها الكثير من الجدل دبلوماسيين وموظفين في سفارات اليمن بالخارج وشملت اقارب لمسئولين في الحكومة .

الإجراءات المزمع تنفيذها حاليا تم تأجيلها طول فترة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك ، رغم اقرارها وصدور توجيهات من المجلس الرئاسي بها.

واشارت المصادر الى ان حزمة الإصلاحات التي من المقرر البدء بتنفيذها قريبا تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة التي حددت الأولويات أمام الحكومة الجديدة .