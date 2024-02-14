وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يتوعد مصر : سنغزو رفح رغم غضبكم وقطر ومصر ليسا الحل بل هما جزء من المشكلة الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين عدن.. توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاصيل لقائه اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والقطاع الخاص إعلان لمكتب المبعوث الأممي قبيل جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن اليمن ما هو ''هرمون الحب''؟ وهل ينقذ الدماغ من ''الزهايمر''؟ صنعاء تعلن إجمالي الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين حتى اليوم وعدد السفن التي تم استهدافها عدن.. مزاد بـ 60 مليون دولار في محاولة لوقف انهيار العملة ''أسعار الصرف الآن'' أسماء 30 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المتتخب اليمني الأول قبل مواجهة الإمارات الهجمات على البحر الأحمر ..المصافي الروسية تقلصا الإمدادات لآسيا انفعاله كلفه 10 آلاف يورو… رابطة الدوري الإيطالي تعاقب المدرب أليغري
تحدث الإعلام الرسمي عن زيارة ''مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، إلى مقر رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت وكالة سبأ ان الزيارة تأتي للاطلاع على العمل بالمصلحة وكيفية التعامل وإنجاز معاملات المواطنين.
بن مبارك دعا، المواطنين إلى الابلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم في معاملاتهم .. مشددا على عدم التعامل مع أي وسطاء منعًا لتعرضهم لأي ابتزاز.
واستفسر رئيس الحكومة عدد من المواطنين والمواطنات الذين لديهم معاملات في المصلحة، حول طبيعة الإجراءات والخدمات ونوعية المعاملة، بما في ذلك استخراج جوازات السفر، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أوجه القصور والاستجابة لملاحظات المواطنين والمواطنات حول المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وفق الوكالة.