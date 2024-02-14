الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تحدث الإعلام الرسمي عن زيارة ''مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، إلى مقر رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة سبأ ان الزيارة تأتي للاطلاع على العمل بالمصلحة وكيفية التعامل وإنجاز معاملات المواطنين.

بن مبارك دعا، المواطنين إلى الابلاغ عن أية عمليات ابتزاز أو سوء معاملة تواجههم في معاملاتهم .. مشددا على عدم التعامل مع أي وسطاء منعًا لتعرضهم لأي ابتزاز.

واستفسر رئيس الحكومة عدد من المواطنين والمواطنات الذين لديهم معاملات في المصلحة، حول طبيعة الإجراءات والخدمات ونوعية المعاملة، بما في ذلك استخراج جوازات السفر، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أوجه القصور والاستجابة لملاحظات المواطنين والمواطنات حول المعاملات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وفق الوكالة.