عدن.. توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاصيل لقائه اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والقطاع الخاص

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاربعاء، وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع القطاع الخاص لوضع خطة للإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص.

وترأس بن مبارك اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.

وتطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية الى تاثير الانقلاب والحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الاهاربية على أسعار التامين على البضائع وتفاقم ذلك مؤخرا، واستمرار الحكومة في مساعي خفض كلفة التامين بالشراكة مع الأمم المتحدة والاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي.. مشيرا الى قضية الامن الغذائي وما تحتله من أولوية في عمل الحكومة، واهمية تضافر الجهود لتحقيق ذلك.

وتقدم بن مبارك في مستهل الاجتماع، بالشكر للقطاع الخاص على ما بذله من جهود في السنوات الماضية وتعاونه مع الحكومة في مواجهة الازمات طوال سنوات الانقلاب والحرب.. معربا عن ثقته في استمرار هذا التعاون وبناء الشراكة على أسس الاقتصاد السليم ووضع التشريعات والسياسات المشجعة لضمان بيئة استثمارية ناجحة.

وأوضح الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان هذا اللقاء هو فاتحة للقاءات دورية مع القطاع الخاص ليس لمناقشة الاحتياجات المتبادلة او حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص، لكن كجزء من عمل منظم لتطوير بيئة العمل والاستثمار..

وطرح ممثلي القطاع الخاص في الاجتماع، عدد من الأفكار والرؤى لتطوير الشراكة مع الحكومة، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري .. مؤكدين وقوفهم الى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.