وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يتوعد مصر : سنغزو رفح رغم غضبكم وقطر ومصر ليسا الحل بل هما جزء من المشكلة الإعلام الرسمي يتحدث عن ''زيارة مفاجئة'' قام بها رئيس الحكومة الجديد اليوم في العاصمة عدن ودعوة وجهها للمواطنيين عدن.. توجيه من رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة والتجارة وتفاصيل لقائه اليوم مع قيادة الغرفة التجارية والقطاع الخاص إعلان لمكتب المبعوث الأممي قبيل جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن اليمن ما هو ''هرمون الحب''؟ وهل ينقذ الدماغ من ''الزهايمر''؟ صنعاء تعلن إجمالي الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين حتى اليوم وعدد السفن التي تم استهدافها عدن.. مزاد بـ 60 مليون دولار في محاولة لوقف انهيار العملة ''أسعار الصرف الآن'' أسماء 30 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المتتخب اليمني الأول قبل مواجهة الإمارات الهجمات على البحر الأحمر ..المصافي الروسية تقلصا الإمدادات لآسيا انفعاله كلفه 10 آلاف يورو… رابطة الدوري الإيطالي تعاقب المدرب أليغري
أعلن مكتب هانس غروندبرغ، أن المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، سيقدم احاطة لمجلس الأمن اليوم 14 فبراير/شباط 2024 بآخر مستجدات الوضع في اليمن، وذلك في تمام الساعة 18:00 / بتوقيت اليمن، 10:00 / بتوقيت نيويورك.
وكان المبعوث قد زار عدن وتعز خلال الايام الماضية والتقى المسئولين في الرئاسة والحكومة اليمنية، لكنه لم يسافر الى صنعاء للقاء الحوثيين، كما شملت جولته دول اخرى بينها ايران.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء اجتماعا مغلقا لبحث الوضع في اليمن، وجهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة.
كما سيقدم مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ايدام وسمو، احاطة حول آخر تطورات جهود السلام في اليمن.