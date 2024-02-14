إعلان لمكتب المبعوث الأممي قبيل جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن اليمن

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن مكتب هانس غروندبرغ، أن المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، سيقدم احاطة لمجلس الأمن اليوم 14 فبراير/شباط 2024 بآخر مستجدات الوضع في اليمن، وذلك في تمام الساعة 18:00 / بتوقيت اليمن، 10:00 / بتوقيت نيويورك.

وكان المبعوث قد زار عدن وتعز خلال الايام الماضية والتقى المسئولين في الرئاسة والحكومة اليمنية، لكنه لم يسافر الى صنعاء للقاء الحوثيين، كما شملت جولته دول اخرى بينها ايران.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء اجتماعا مغلقا لبحث الوضع في اليمن، وجهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة.

كما سيقدم مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة ايدام وسمو، احاطة حول آخر تطورات جهود السلام في اليمن.