صنعاء تعلن إجمالي الغارات الأمريكية البريطانية على الحوثيين حتى اليوم وعدد السفن التي تم استهدافها

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت حكومة صنعاء (غير المعترف بها) أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ حتى اليوم 403 منها 203 غارة جوية.

وذكر ضيف الشامي في مؤتمر صحفي-تابعة محرر مأرب برس- اليوم الاربعاء بصنعاء أن إجمالي عمليات القوات البحرية التابعة للحوثيين منذ طوفان الأقصى بلغ 34 عملية استهدفت 17 سفينة إسرائيلية و14 أمريكية و3 بريطانية.

ووفق ما قاله الشامي فأن العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط.

واضاف: ''أمريكا وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية''.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي، بذريعة دعمها للفلسطينيين.

فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر الماضي عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف بالفعل منذ 12 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، اشتركت فيها بريطانيا فضلا عن دول أخرى.