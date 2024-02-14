أسماء 30 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المتتخب اليمني الأول قبل مواجهة الإمارات

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعد ايام من وصول الجزائري نور الدين ولد علي، لقيادة المنتخب اليمني، أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، البدء بمعسكر تدريبي داخلي في صنعاء، للتحضير للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027م.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني مباراته المقبلة في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام نظيره الإماراتي في الـ 21 من مارس المقبل في الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات "اليمن، الامارات، البحرين، النيبال".

وقال الاتحاد إن المنتخب الوطني الأول سيبدأ معسكره الداخلي بصنعاء غدا الخميس، تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني للمنتخب ومساعده الوطني محمد الزريقي، استعداداً لمواجهة الإمارات ذهاباً في الجولة الثالثة، على استاد آل مكتوم بدبي، وإياباً في الجولة الرابعة يوم 26 مارس في مدينة أبها السعودية.

وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول استدعى 30 لاعبا للدخول في المعسكر ضمن القائمة الأولية للمنتخب وهم على النحو التالي:

1- عبدالله السعدي - شعب إب

2- محمد أمان - شعب حضرموت

3- سعود السوادي - أهلي صنعاء

4- أكرم سالم جوبح - سلام الغرفة

5- عبدالحليم شابص - وحدة صنعاء

6- محمد سعيد الغيلي - شعب حضرموت

7- محمد ناجي القشمي- - شعب إب

8- الخضر سالم الدوح - شعب حضرموت

9- قاسم حسين الشرفي - وحدة صنعاء

10- محمد حسن الطيري - وحدة صنعاء

11- زيدان نبيل مكرم - تضامن حضرموت

12- حمزة أحمد محروس - أهلي تعز

13- حمزة محمد حنش - أهلي صنعاء

14- رضوان علي الحبيشي - وحدة صنعاء

15- عبدالمجيد محمد صبارة - وحدة صنعاء

16- ممدوح صالح بن عجاج - تضامن حضرموت

17- حسن سالم باسفر - شعب حضرموت

18- عبدالعزيز مصنوم - تضامن حضرموت

19- أحمد عبدالغني - فحمان

20- حسن عراسي - شعب حضرموت

21- نواز عبدالهادي - فحمان

22- حيدر أسلم - أهلي صنعاء

23- ناصر محمد ناصر - العروبة

24- أحمد نبيل ضبعان - أهلي صنعاء

25- جميل الدبعي - 22مايو

26- صقر خالد الدربي - أهلي صنعاء

27- أحمد محمد باحاج - تضامن حضرموت

28- علاء الصهباني - اتحاد إب

29- عماد حمود الجديمة - 22مايو

30- عبدالرحمن الشامي - وحدة صنعاء

وأكد حميد شيباني أمين عام اتحاد كرة القدم، أن المعسكر الداخلي بصنعاء سيستمر حتى نهاية فبراير الجاري ويعقبه نقل تحضيرات المنتخب إلى السعودية لخوض معسكر خارجي.

وأشار إلى مساعي الاتحاد لإقامة مباراة تجريبية أو أكثر للمنتخب قبل التوجه إلى الإمارات.