انفعاله كلفه 10 آلاف يورو… رابطة الدوري الإيطالي تعاقب المدرب أليغري

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عوقب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، بسبب الحالة التي ظهر عليها عقب مباراة فريقه أمام أودينيزي، الاثنين الماضي، في منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتعثر يوفنتوس على ملعبه وبين جماهيره أمام أودينيزي، بنتيجة 1-0، ليواصل السقوط ويجمع نقطة واحدة من آخر 3 مباريات.
ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أليغري دخل في حالة عصبية بعد صافرة نهاية المباراة، بل وأدلى بتعليقات مسيئة تجاه حكم المباراة. وأضاف أن رابطة الدوري الإيطالي قررت معاقبة أليغري على تصريحاته المهينة للحكام، بتوقيع غرامة على المدرب قدرها 10 آلاف يورو.
يشار إلى أن يوفنتوس بخسارته ضد أودينيزي، تجمد رصيده عند 53 نقطة ليهدر فرصة الاقتراب من المتصدر إنتر ميلان، الذي جمع 60 نقطة مع وجود مباراة مؤجله لديه، لتصبح أمامه فرصة الابتعاد بالصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافس له