النجم فيني.. يحقق رقما مميزا ويضيف اسمه لقائمة مبابي وميسي

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، اسمه لقائمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا، بمشاركته في مباراة لايبزيغ على ملعب ريد بول آرينا، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد وصل فينيسيوس لمباراته رقم 50 في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة، أن فينيسيوس أصبح خامس أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعمر 23 عامًا و216 يومًا.

ويسبق فينيسيوس في القائمة: إيكر كاسياس (22 عامًا و155 يومًا)، وسيسك فابريجاس (22 عامًا و331 يومًا)، وكيليان مبابي (22 عامًا و339 يومًا)، وليونيل ميسي (23 عامًا و166 يومًا).

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا على مستضيفه لايبتسيغ الألماني بهدف دون رد.

ونجح النادي الملكي في هز شباك مستضيفه في الدقيقة 49 إثر مجهود فردي رائع من اللاعب إبراهيم دياز، الذي راوغ مدافعي لايبتسيغ ببراعة وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يصوّب الكرة بقوة في شباك الحارس المجري بيتر غولاتشي.

ومن المُقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 مارس/آذار المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو