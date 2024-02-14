أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مخزون الخام الأمريكي

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سجلت أسعار النفط تراجعا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة المخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتأثرت أسعار النفط كذلك بانحسار توقعات المستثمرين لخفض البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.48 دولارا عند فتح الأسواق، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 77.65 دولارا للبرميل.

وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط/ فبراير.

وجاءت الزيادة أكبر بكثير من توقع محللين ارتفاعا بواقع 2.6 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات البنزين 7.23 مليون برميل، وتراجع مخزونات نواتج التقطير 4.02 مليون برميل، وكلاهما هبوط أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

كما تأثرت السوق ببيانات أخرى صدرت أمس، وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي.

ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط