سرايا القدس تكشف عن عدة مهام نفذتها في خانيونس بينها عملية مشتركة مع كتائب الأقصى

الأربعاء 14 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان: “بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في خانيونس، أكدوا تنفيذهم عدداً من المهام”.

سرايا القدس تصدر بياناً

وأضافت: “قصفوا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس”.

وتابعت: “خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو شمال خانيونس "

وأردفت: “قصف مشترك مع لواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى لموضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو وسط خانيونس بقذائف الهاون الثقيل”.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان: “خلال الأيام الماضية، خضنا اشتباكاً مباشراً مع قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في بيت غرب خانيونس، وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود، واستولينا على عتادهم العسكري”.