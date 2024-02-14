سرايا القدس تكشف عن عدة مهام نفذتها في خانيونس بينها عملية مشتركة مع كتائب الأقصى

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قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان: “بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في خانيونس، أكدوا تنفيذهم عدداً من المهام”.
سرايا القدس تصدر بياناً
وأضافت: “قصفوا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس”.
وتابعت: “خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو شمال خانيونس "
وأردفت: “قصف مشترك مع لواء العامودي في كتائب شهداء الأقصى لموضع للقيادة والسيطرة لجيش العدو وسط خانيونس بقذائف الهاون الثقيل”.
من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان: “خلال الأيام الماضية، خضنا اشتباكاً مباشراً مع قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في بيت غرب خانيونس، وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود، واستولينا على عتادهم العسكري”.