الزبيدي يكشف عن موقفه من تعيين بن مُبارك رئيساً للحكومة .. وهذا ما دعا إليه

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أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا "مساندة مجلسة لرئيس الحكومة المُعيّن الدكتور أحمد عوض بن مبارك لإحداث ما وصفها بالتغييرات الحقيقية والملموسة في أداء مؤسسات الدولة، والنهوض بالواقع الاقتصادي المنهار، وتصحيح الاختلالات في الوزارات والمؤسسات الحكومية".
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور وزراء المجلس في الحكومة حسب ماذكر موقع المجلس.
وذكر الموقع بأن الزبيدي دعا خلال الاجتماع جميع فصائل مجلسه إلى "ضرورة وقوفها إلى جانب الحكومة للقيام بالمهام المنوطة بها في إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، وانتظام دفع المرتبات شريطة أن تظل تحت المتابعة والتقييم خلال الفترة القادمة".
ودعت قيادة المجلس الانتقالي "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لتحمّل المسؤولية المناطة بهما في وقف انهيار العملة ودفع المرتبات، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتعزيز القدرة التوليدية الموجودة لمواجهة الصيف القادم.