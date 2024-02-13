المحركات الاربعة لتغذية الصراع المسلح في اليمن ..

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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خلصت دراسة بحثية حديثة عن أربعة محركات رئيسية تُغذّي الصراع المسلح في اليمن، وتُعيق إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وتُشير الدراسة، التي أعدّها الباحث اليمني "إسماعيل علي السهيلي" وحملت عنوان "محركات استمرار الصراع المسلح الراهن في اليمن"، إلى أنَّ حلّ هذه المحركات ضروريّ لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

وتضمنت الدراسة التي اصدرها مركز المخاء للدراسات أربعة محركات رئيسية الأول يرتبط بالأيديولوجيا المتطرّفة لجماعة الحوثي حيث تُؤكّد الدراسة على أنّ الأيديولوجيا المتطرّفة لجماعة الحوثي، التي تُؤسّس لسيطرة مطلقة على الدولة والمجتمع، تُمثّل أحد أهمّ محرّكات الصراع.

وتُشير إلى أنّ الجماعة تُغذّي الصراع تحت مسمّيات عقائدية، وتسعى للاستحواذ على المواقع القيادية في مؤسسات الدولة، وتُصرّ على عدم الذهاب إلى تسوية سياسية قبل الهيمنة على حقول النفط والغاز.

اما المحرك الثاني فيسلط الضوء على ضعف الحكومة الشرعية وتناقض أجندات الأطراف المنضوية فيها، وهو ما قاد إلى إطالة أمد الصراع، فضلا عن فشل الحكومة في تطوير نموذج حكم جيّد، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ممّا أدّى إلى تدنّي ثقة اليمنيين بها.

وفي المحرك الثالث تُبيّن الدراسة أنّ الرؤية الإستراتيجية الإيرانية لليمن، في مشروع الهيمنة على المنطقة، تُمثّل أحد أهمّ محرّكات الصراع، وأنّ إيران مستمرة في تقدّيم الدعم العسكري والسياسي والمالي لجماعة الحوثي، لضمان سيطرتها على اليمن وموقعه الإستراتيجي.

اما المحرك الرابع فيتمثل بالتنافس والصراع الإقليمي والدولي، حيث تُؤكّد الدراسة على أنّ التنافس والصراع الإقليمي والدولي للهيمنة على اليمن وموقعه الإستراتيجي، يُؤدّي إلى استمرار الصراع، كما أنّ الموقع الإستراتيجي لليمن، ووجوده على مضيق باب المندب، جعله محطّ أنظار القوى الدولية والإقليمية، ممّا أدّى إلى هيمنة قوى دولية وإقليمية على معظم السواحل والجزر اليمنية.

وختمت الدراسة بالتأُكيد على أنّ إنهاء الصراع في اليمن يتطلّب حلّ المحركات الرئيسية التي تُغذّيه، وتُوصي بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة اليمن وسيادته.

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