ابو ظبي : تفاصيل لقاء الرئيس التركي أردوغان مع نظيره محمد بن زايد

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بين 12 و14 فبراير/ شباط الجاري، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسان ناقشا العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والعالمية، والحرب الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس أردوغان رفضه للهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح مثلها مثل غزة بكاملها، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن، خطوات لوقف إسرائيل في أقرب وقت.

وأشار أردوغان إلى عزم تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مؤكدا ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وفجر الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبوظبي تورغاي تونجر، والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وغيرهم من المعنيين.

وعلى ذات الصعيد بين البلدين أضيء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية بالعلم التركي، تزامنا مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للبلاد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.

وفجر الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان إلى الإمارات في زيارة رسمية، للمشاركة بوصفه ضيف شرف، في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

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