أردوغان يكشف فور وصوله ابوظبي عن أهداف تركيا الاقتصادية مع الإمارات

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حجم التجارة بين بلاده والإمارات تجاوز مستوى 20 مليار دولار، مشيرا أن الهدف هو تجاوز 50 مليار دولار.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، ممثلي شركات الاستثمار العالمية والشركات المملوكة لأسر أميرية في دبي، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر أردوغان خلال اللقاء، أن نحو 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حاليا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مستوى 20 مليار دولار.

ودعا أردوغان الشركات الإماراتية للاستثمار في تركيا، لافتا أن الهدف في الفترة المقبلة هو تجاوز مستوى 50 مليار دولار في التبادل التجاري.​​​​​​​

وفجر الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبوظبي تورغاي تونجر، والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وغيرهم من المعنيين.​​​​​​​

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات