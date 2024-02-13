ابو ظبي : تفاصيل لقاء الرئيس التركي أردوغان مع نظيره محمد بن زايد أردوغان يكشف فور وصوله ابوظبي عن أهداف تركيا الاقتصادية مع الإمارات خبير بارز في الشئون السياسية يكشف عن سر زيارة المبعوث الأممي لتعز ولماذا هي الأخيرة قائمة سوداء بقيادات وعناصر حوثية متورطة.. خداع الأطفال بذريعة دعم غزة! بماذا تعهد رئيس الحكومة الجديد أمام الرئيس العليمي؟ وما الأولوية التي قال أن حكومته ستحرص عليها؟ بشكل عنصري.. إسرائيل تقدم لمصر مقترحاً لتهجير سكان مدينة رفح الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي مثير على الملاعب السعودية (موعد المباراة) رفح.. العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية والصين تطلب من إسرائيل التوقف فورا المبعوث الأممي ''سعيد'' من إصلاح طرقات تعز البديلة! ما نتائج زيارته الى مدينة تعز المحاصرة وما المطالب التي وضعتها قيادة السلطة المحلية؟ الجيش الإسرائيلي يواصل غاراتها على رفح وسط تحذيرات من هجوم بري
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حجم التجارة بين بلاده والإمارات تجاوز مستوى 20 مليار دولار، مشيرا أن الهدف هو تجاوز 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، ممثلي شركات الاستثمار العالمية والشركات المملوكة لأسر أميرية في دبي، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وذكر أردوغان خلال اللقاء، أن نحو 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حاليا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مستوى 20 مليار دولار.
ودعا أردوغان الشركات الإماراتية للاستثمار في تركيا، لافتا أن الهدف في الفترة المقبلة هو تجاوز مستوى 50 مليار دولار في التبادل التجاري.
وفجر الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبوظبي تورغاي تونجر، والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وغيرهم من المعنيين.
ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات