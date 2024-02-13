خبير بارز في الشئون السياسية يكشف عن سر زيارة المبعوث الأممي لتعز ولماذا هي الأخيرة

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد الخبير اليمني البارز في الشئون السياسية البروفيسور "عبد الوهاب العوج" ان زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "غروندبرغ" إلى محافظة تعز تمثل زياره وداعيه كونه يستشعر قرب انتهاء مهمته في اليمن وتعيين مبعوث أممي جديد خلفا له.

وقلل أ.د "العوج " في مداخلة على قناة " بلقيس" – تابعها مأرب برس- من أهمية زيارة المبعوث الأممي التي تعد الثانية من نوعها له منذ العام 2021م والأولى لمبعوث اممي لليمن في أحداث اي انفراج في مأساة سكان تعز جراء استمرار ميلشيا الحوثي في فرض الحصار الجائر منذ ثمان سنوات .

وأشار الخبير السياسي اليمني إلى ان بالرغم من استهداف الحوثيين لتعز من خلال فرض الحصار والقصف العشوائي للأحياء السكنية وقتل الأطفال والنساء وتقطيع اوصال المدينة ومنع دخول الغذاء والدواء وحتي المياه بشكل أكثر شناعة مما تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة منوها إلى ان زيارة المبعوث الأممي الراهنة إلى تعز تنبأ بأنه على وشك مغادرة منصبه كمبعوث خاص للامين العام للأمم المتحدة وتعيين بديل له وهو أراد بهذه المبادرة ان يضيف زيارته إلى تعز في سجله المهني كمبعوث اممي .

واعتبر الدكتور "العوج" ان المبعوث السويدي "غروندبرغ" لم يحقق اي إنجاز في الملف الإنساني المتعلق بمحافظة تعز واليمن بشكل عام ولم يقدم طوال فترة ولايته وتنفيذه لمهامه اي احاطة جاده وشفافة تضع مجلس الامن امام صورة الانتهاكات والحرائم الجسيمة التي ترتكبها ميلشيا الحوثي ضد السكان المدنيين بتعز .