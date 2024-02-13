بماذا تعهد رئيس الحكومة الجديد أمام الرئيس العليمي؟ وما الأولوية التي قال أن حكومته ستحرص عليها؟

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 226

تعهد احمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية الجديد، امام الرئيس العليمي بالعمل على إحداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.

كما شدد على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الأفضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.

وكان رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي وضع الحكومة أمام عدة أولويات وموجهات للمرحلة المقبلة، وذلك في اول اجتماع للحكومة بعد تعيين احمد عوض بن مبارك رئيسا لها خلفا لمعين عبدالملك.

وترأس العليمي امس الإثنين في قصر معاشيق، جانباً من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.

وفي الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالرئيس، مؤكداً التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء بدور زملائه أعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.

كما أكد بن مبارك حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، والأمن البحري.

العليمي وخلال الاجتماع اكد التزامه و أعضاء مجلس القيادة بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.