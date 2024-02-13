الأهلي والزمالك وجها لوجه في نهائي مثير على الملاعب السعودية (موعد المباراة)

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم، عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل على استاد (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين كافة قطاعات الدولة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، تأكيده أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي.