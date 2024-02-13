رفح.. العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية والصين تطلب من إسرائيل التوقف فورا

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تقرير

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حذرت منظمة العفو الدولية، من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت المنظمة في منشور على حسابها عبر منصة (إكس) بإن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في اكتوبر الماضي فيما تستعد اسرائيل لشن عملية برية فيها.

الصين تحذر من كارثة في رفح

من جانبها دعت الصين، اليوم الثلاثاء، إلى منع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميراً في رفح جنوب قطاع غزة فيما شددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تعليقا على الغارات الجوية المكثفة التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على رفح والتي تسببت في خسائر فادحة فضلا عن خطته لشن هجوم بري على المدينة.

وأضاف المتحدث أن "الصين تراقب عن كثب التطورات في رفح، ونحن نعارض وندين الأعمال ضد المدنيين والقانون الدولي".

وجدد دعوة بكين إلى وقف التصعيد العسكري وتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى منع وقوع كارثة إنسانية أكثر تدميرا في رفح.

28340 شهيدا

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28340 شهيدا، و67984 جريحا.

واستُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي اسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واشارت وكالة الانباء الفلسطينية، الى استشهاد 5 مواطنين واصابة آخرين جراء قصف للطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهدت طفلة وأصيب 4 مواطنين آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.