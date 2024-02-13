الجيش الإسرائيلي يواصل غاراتها على رفح وسط تحذيرات من هجوم بري بيتكوين ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2021 تشيلسي يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويعود إلى سكة الانتصارات في 3 مراحل.. اقتراح فرنسي لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023.. ولكن في غياب أبرز نجم توقيع اتفاقية بين اليمن والسعودية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية خبر غير سار من أبو عبيدة لكيان العدو الصهيوني.. هذا ما سيعلن عنه في الأيام القادمة رسائل تحذيرية حاسمة من مصر للكيان الصهيوني في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن أهداف عسكرية وهمية ضربتها الطائرات الأمريكية والبريطانية .. تثير شكوكا حول جدية الردع الأمريكي للحوثيين
قالت «وكالة شهاب» الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وسط مخاوف وتحذيرات من هجوم بري محتمل يستهدف المدينة التي تكتظ بنحو 1.5 مليون شخص.
وأفاد تلفزيون «الأقصى» الفلسطيني، اليوم، بمقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق إن الحكومة قررت رسمياً المشاركة في اجتماع القاهرة الأمني، الذي سيعقد اليوم بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية، لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين حركة «حماس» وإسرائيل.
ويشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق ما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).
وجاء القرار الإسرائيلي بعد تردد لأيام في ظل ما وصفه الإسرائيليون بالمواقف المتصلبة لـ«حماس» في صفقة التبادل.
وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون