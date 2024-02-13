تشيلسي يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويعود إلى سكة الانتصارات

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حقق فريقه تشلسي فوزا ثمينا خارج أرضه على مستضيفه كريستال بالاس (3-1) الاثنين، في ختام المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الكولومبي جيفيرسون ليرما التقدم لأصحاب الأرض (30)، وأدرك تشيلسي التعادل عن طريق غالاغر (47)، وأضاف اللاعب ذاته هدف التقدم (90+1)، قبل أن يدوّن الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثالث (90+4) للـ"بلوز".

وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في الجولتين السابقتين أمام كل من ليفربول (4-1) وولفرهامبتون (4-2) على التوالي.

وبفوزه اليوم، رفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر