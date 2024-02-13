تشيلسي يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويعود إلى سكة الانتصارات في 3 مراحل.. اقتراح فرنسي لإنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لكأس آسيا 2023.. ولكن في غياب أبرز نجم توقيع اتفاقية بين اليمن والسعودية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية خبر غير سار من أبو عبيدة لكيان العدو الصهيوني.. هذا ما سيعلن عنه في الأيام القادمة رسائل تحذيرية حاسمة من مصر للكيان الصهيوني في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن أهداف عسكرية وهمية ضربتها الطائرات الأمريكية والبريطانية .. تثير شكوكا حول جدية الردع الأمريكي للحوثيين هآرتس العبرية.. نتنياهو لواشنطن: ضحكت عليكم.. أعددنا لـ رفح منذ البداية ألم الظهر من الانزلاق الغضروفي إلى السرطان .. علامات خطيرة فلا تتجاهلها
حقق فريقه تشلسي فوزا ثمينا خارج أرضه على مستضيفه كريستال بالاس (3-1) الاثنين، في ختام المرحلة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الكولومبي جيفيرسون ليرما التقدم لأصحاب الأرض (30)، وأدرك تشيلسي التعادل عن طريق غالاغر (47)، وأضاف اللاعب ذاته هدف التقدم (90+1)، قبل أن يدوّن الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الهدف الثالث (90+4) للـ"بلوز".
وعاد تشيلسي إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في الجولتين السابقتين أمام كل من ليفربول (4-1) وولفرهامبتون (4-2) على التوالي.
وبفوزه اليوم، رفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر