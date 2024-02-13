توقيع اتفاقية بين اليمن والسعودية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية خبر غير سار من أبو عبيدة لكيان العدو الصهيوني.. هذا ما سيعلن عنه في الأيام القادمة رسائل تحذيرية حاسمة من مصر للكيان الصهيوني في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن أهداف عسكرية وهمية ضربتها الطائرات الأمريكية والبريطانية .. تثير شكوكا حول جدية الردع الأمريكي للحوثيين هآرتس العبرية.. نتنياهو لواشنطن: ضحكت عليكم.. أعددنا لـ رفح منذ البداية ألم الظهر من الانزلاق الغضروفي إلى السرطان .. علامات خطيرة فلا تتجاهلها مجلي مخاطبا السفير الأمريكي: لن نشرعن للحوثي وإيران في أرضنا براً وبحراً وتحرير الحديدة ليس رغبة في الحرب بل هو دفاع عن شرعيته اليمن تركيا تضع بين يدي رئيس مجلس النواب مقترحات لتطوير العلاقات والمساعدات الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان
أبرمت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة، في اليمن.
وأوضح الدكتور عبد الله المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة، متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار، وذلك لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات. وأشار إلى أنه سيجري كذلك تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وبناء خزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة.
وأشار المعلم إلى أن الاتفاقية تضم أيضاً إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة، وربطها بمنظومات طاقة شمسية، وتزويدها بخزانات بارتفاع 5 أمتار، فضلاً عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بتدريب 34 فرداً على أعمال التركيب والصيانة ميدانياً، من خلال عملية التركيب لمكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، يستفيد منها 65 ألفاً و300 شخص بشكل مباشر.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها السعودية لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، جرَّاء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.