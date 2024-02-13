توقيع اتفاقية بين اليمن والسعودية لحفر وتطوير آبار المياه في 3 محافظات يمنية

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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أبرمت السعودية، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة، في اليمن.

وأوضح الدكتور عبد الله المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة، متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار، وذلك لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات. وأشار إلى أنه سيجري كذلك تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وبناء خزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة.

وأشار المعلم إلى أن الاتفاقية تضم أيضاً إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة، وربطها بمنظومات طاقة شمسية، وتزويدها بخزانات بارتفاع 5 أمتار، فضلاً عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بتدريب 34 فرداً على أعمال التركيب والصيانة ميدانياً، من خلال عملية التركيب لمكونات الآبار وملحقاتها، وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، يستفيد منها 65 ألفاً و300 شخص بشكل مباشر.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها السعودية لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، جرَّاء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.