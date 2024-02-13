خبر غير سار من أبو عبيدة لكيان العدو الصهيوني.. هذا ما سيعلن عنه في الأيام القادمة رسائل تحذيرية حاسمة من مصر للكيان الصهيوني في أول إجتماع للحكومة.. بن مبارك يتحدث عن انتظام دفع رواتب الموظفين وهذا ما تعهد به مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن أهداف عسكرية وهمية ضربتها الطائرات الأمريكية والبريطانية .. تثير شكوكا حول جدية الردع الأمريكي للحوثيين هآرتس العبرية.. نتنياهو لواشنطن: ضحكت عليكم.. أعددنا لـ رفح منذ البداية ألم الظهر من الانزلاق الغضروفي إلى السرطان .. علامات خطيرة فلا تتجاهلها مجلي مخاطبا السفير الأمريكي: لن نشرعن للحوثي وإيران في أرضنا براً وبحراً وتحرير الحديدة ليس رغبة في الحرب بل هو دفاع عن شرعيته اليمن تركيا تضع بين يدي رئيس مجلس النواب مقترحات لتطوير العلاقات والمساعدات الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان مأرب: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ينظم ورشة عمل حول دور المرأة في مناصرة المقاومة والقضايا الاجتماعية
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر حسابه على “تلغرام”، مساء الاثنين مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في بيان عسكري له، الاثنين: “تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنّا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة”.
وأضاف الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: “سنوجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة”، موضحاً أن السبب وراء ذلك “إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى”.
وفي وقت سابق، أعلنت القسام أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.