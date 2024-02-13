خبر غير سار من أبو عبيدة لكيان العدو الصهيوني.. هذا ما سيعلن عنه في الأيام القادمة

الثلاثاء 13 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر حسابه على “تلغرام”، مساء الاثنين مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان عسكري له، الاثنين: “تعلن كتائب القسام عن مقتل 3 من المحتجزين الصهاينة الثمانية الذين أعلنّا أمس عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة”.

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: “سنوجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة”، موضحاً أن السبب وراء ذلك “إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى”.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة، أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.