مصادر عسكرية تكشف لمأرب برس عن أهداف عسكرية وهمية ضربتها الطائرات الأمريكية والبريطانية .. تثير شكوكا حول جدية الردع الأمريكي للحوثيين هآرتس العبرية.. نتنياهو لواشنطن: ضحكت عليكم.. أعددنا لـ رفح منذ البداية ألم الظهر من الانزلاق الغضروفي إلى السرطان .. علامات خطيرة فلا تتجاهلها مجلي مخاطبا السفير الأمريكي: لن نشرعن للحوثي وإيران في أرضنا براً وبحراً وتحرير الحديدة ليس رغبة في الحرب بل هو دفاع عن شرعيته اليمن تركيا تضع بين يدي رئيس مجلس النواب مقترحات لتطوير العلاقات والمساعدات الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان مأرب: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ينظم ورشة عمل حول دور المرأة في مناصرة المقاومة والقضايا الاجتماعية هل تكفي المنحة السعودية 250 مليون دولار لسد عجز الموازنة الحكومية؟ مأرب.. مسئول عسكري يشحذ همم الجنود المرابطين المكلفين بحماية المنشآت الحيوية ويشدد على الجاهزية القتالية اختيار ناشطة يمنية ضمن 15 ناشطاً عالمياً مؤثرا
آثار تمكن ميلشيا الحوثي من مواصلة التصعيد في البحر الاحمر وتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل البحر العربي وخليج عدن والحصول على أسلحة ايرانية نوعية تساؤلات ملحة و شكوكا موضوعية حول حقيقة التقديرات العسكرية لوزارة الدفاع الأمريكية في تحقيق الضربات الجوية المستهدفة أهدافها المعلنة والمتمثلة في إضعاف الحوثيين والحد من قدرات الميلشيا الهجومية .
وشككت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات ل"مارب برس"في صحة التقييمات العسكرية التي عادة ما يتم الاعلان عنها من قبل وزارة الدفاع الامريكية عقب كل عملية عسكرية مباشرة تستهدف مواقع تابعة لميلشيا الحوثي والتأكيد على أنه تم إلحاق خسائر وأضرار مؤثرة وتحقيق إصابات مباشرة للبنية التسليحية للحوثيين .
واعتبرت المصادر أنه ومن خلال رصد كافة المواقع التي تم استهدافها من قبل الطائرات الأمريكية والبريطانية في عدة محافظات شمالية وأعلن عنها من قبل وزارة الدفاع الامريكية والمنطقة المركزية الوسطي التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ومتابعة حقيقة الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية اتضح ان معظم المواقع المعلنة لم تكن تحتوى اصلا على أهداف عسكرية حيوية والبعض منها كان عبارة عن منشآت تم اخلائها من سنوات وهو ما يثير شكوكا في جدية الردع العسكري الأمريكي للحوثيين .