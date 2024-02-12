الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان مأرب: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ينظم ورشة عمل حول دور المرأة في مناصرة المقاومة والقضايا الاجتماعية هل تكفي المنحة السعودية 250 مليون دولار لسد عجز الموازنة الحكومية؟ مأرب.. مسئول عسكري يشحذ همم الجنود المرابطين المكلفين بحماية المنشآت الحيوية ويشدد على الجاهزية القتالية اختيار ناشطة يمنية ضمن 15 ناشطاً عالمياً مؤثرا الجيش العماني يكسر شوكة البرتغاليين في ضربه قاضبة بـ 4 سفن و18 زورقا أول دولة أوروبية تصدر حكما ضد الطائرات الاسرائيلية الحربية المهاجمة في غزة عاجل: العليمي يحدد للحكومة اولويات وموجهات المرحلة المقبلة ويوجه بمنع سفر المسئولين منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل كأس إفريقيا المبعوث الأممي يصل مدينة تعز المحاصرة
تراجعت جماعة الحوثي عن قرار غير معلن بصرف راتب شهر لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك .
وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء ل"مارب برس " أنه قيادة جماعة الحوثي كانت أقرت بشكل غير معلن صرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك قبيل ان تتراجع عن هذا القرار بالرغم من تأكيد وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيا وجود إمكانية لصرف راتب شهر كامل وهو ما استندت عليه قيادة الجماعة في إقرار الصرف .
ولفتت المصادر الى ان هذه ليست للمرة الأولى التي تتراجع فيه جماعة الحوثي عن اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها التخفيف من معاناة أكثر من مليون موظف بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها بسبب انقطاع صرف الرواتب منذ أكثر من ثمان سنوات حيث سبق لرئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلابيين التعهد بصرف راتب كامل كل شهرين بشكل منتظم قبيل ان يتراجع عن هذا التعهد وهو ما أثار سخرية وسخطا واسعا.