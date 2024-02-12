الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تراجعت جماعة الحوثي عن قرار غير معلن بصرف راتب شهر لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك .

وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء ل"مارب برس " أنه قيادة جماعة الحوثي كانت أقرت بشكل غير معلن صرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك قبيل ان تتراجع عن هذا القرار بالرغم من تأكيد وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيا وجود إمكانية لصرف راتب شهر كامل وهو ما استندت عليه قيادة الجماعة في إقرار الصرف .

ولفتت المصادر الى ان هذه ليست للمرة الأولى التي تتراجع فيه جماعة الحوثي عن اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها التخفيف من معاناة أكثر من مليون موظف بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها بسبب انقطاع صرف الرواتب منذ أكثر من ثمان سنوات حيث سبق لرئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلابيين التعهد بصرف راتب كامل كل شهرين بشكل منتظم قبيل ان يتراجع عن هذا التعهد وهو ما أثار سخرية وسخطا واسعا.