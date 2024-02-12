مأرب.. مسئول عسكري يشحذ همم الجنود المرابطين المكلفين بحماية المنشآت الحيوية ويشدد على الجاهزية القتالية

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شدد رئيس هيئة العمليات بمحافظة مأرب اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي واليقظة الأمنية الدائمة لتأمين وحماية المصالح الحيوية والمنجزات الاستراتيجية.

وتفقد رئيس هيئة العمليات اليوم الاثنين، اللواء الأول احتياط المرابطين في حماية المنشآت النفطية والحيوية بمحافظة مأرب.

واطلع اللواء الأشول، على مستوى الجاهزية الفنية والقتالية للوحدات الفرعية للواء المكلفين بحماية المنشآت الحيوية.. مشيداً بما يحققه أبطال القوات المسلحة من نجاحات في ردع مليشيات الحوثي الارهابية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتهديد مصالح الشعب الحيوية عبر الأعمال التخريبية.

وأشاد رئيس هيئة العمليات، بمستوى الجاهزية القتالية وبالروح المعنوية العالية والخبرة القتالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في النقاط الأمنية والمواقع العسكرية.