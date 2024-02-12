هل تكفي المنحة السعودية 250 مليون دولار لسد عجز الموازنة الحكومية؟ مأرب.. مسئول عسكري يشحذ همم الجنود المرابطين المكلفين بحماية المنشآت الحيوية ويشدد على الجاهزية القتالية اختيار ناشطة يمنية ضمن 15 ناشطاً عالمياً مؤثرا الجيش العماني يكسر شوكة البرتغاليين في ضربه قاضبة بـ 4 سفن و18 زورقا أول دولة أوروبية تصدر حكما ضد الطائرات الاسرائيلية الحربية المهاجمة في غزة عاجل: العليمي يحدد للحكومة اولويات وموجهات المرحلة المقبلة ويوجه بمنع سفر المسئولين منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل كأس إفريقيا المبعوث الأممي يصل مدينة تعز المحاصرة البنتاغون: ''إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى قسم العناية المركزة'' تصريحات للرئيس الجيبوتي حول الوضع في باب المندب وخليج عدن وموقف بلاده من الحرب على غزة
شدد رئيس هيئة العمليات بمحافظة مأرب اللواء الركن خالد الأشول على ضرورة الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي واليقظة الأمنية الدائمة لتأمين وحماية المصالح الحيوية والمنجزات الاستراتيجية.
وتفقد رئيس هيئة العمليات اليوم الاثنين، اللواء الأول احتياط المرابطين في حماية المنشآت النفطية والحيوية بمحافظة مأرب.
واطلع اللواء الأشول، على مستوى الجاهزية الفنية والقتالية للوحدات الفرعية للواء المكلفين بحماية المنشآت الحيوية.. مشيداً بما يحققه أبطال القوات المسلحة من نجاحات في ردع مليشيات الحوثي الارهابية التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتهديد مصالح الشعب الحيوية عبر الأعمال التخريبية.
وأشاد رئيس هيئة العمليات، بمستوى الجاهزية القتالية وبالروح المعنوية العالية والخبرة القتالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الأول احتياط المرابطين في النقاط الأمنية والمواقع العسكرية.