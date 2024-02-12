اختيار ناشطة يمنية ضمن 15 ناشطاً عالمياً مؤثرا

الإثنين 12 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الخاجية الفرنسية قائمة تضم 15 امرأة ورجلا، بينهم الناشطة اليمنية إيمان حميد، اختارتهم لجنة مستقلة كناشطين متميزين في نضالات متعددة، سيستفيدون من مبادرة ماريان.

وفازت الناشطة الحقوقية اليمنية ورئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية، إيمان حُميد بجائزة ''ماريان'' التي تشمل 15 ناشطاً عالمياً مؤثراً تختارهم الخارجية الفرنسية سنوياً.

وهذا التكريم يؤهل حُميد الناشطة في الدفاع عن حقوق الأقليات في اليمن للاستفادة من برامج التأهيل المتقدم ولقاء قيادات فرنسية وأوروبية رفيعة لتمكينهم من مواصلة وتطوير التزامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.